انطلاق بطولة المنطقة الشرقية لكرة الطاولة فردي ببنغازي

بنغازي 05 سبتمبر 2021 (وال)- شهد مجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية ببلدية بنغازي الأحد، انطلاق بطولة المنطقة الشرقية لكرة الطاولة فردي؛ بمشاركة مؤسسة طارق بن زياد أجدابيا، وبنغازي صالة المنتخبات، ونادي يوسبريدس.

هذا وتم تقسيم المشاركين في البطولة إلى أربع مجموعات، شملت الفئات السنية تحت 11 عامًا، وتحت 13 عامًا، وتحت 15 عامًا، وتحت 17 عامًا، إلى جانب مجموعة واحدة بنات بمشاركة ست رياضيات.

وقال الحكم العام البطولة صالح الكاديكي إن البطولة تقام على فترتين الصباحية ومسائية، بمشاركة فئات سنية مختلفة كانت نتائجها على النحو التالي:

فئة تحت 11 عامًا:

الترتيب الأول: عبد الرحمن جمال.

الترتيب الثاني: طاهر عبد الكريم.

الترتيب الثالث: أحمد صالح عبد السلام.

فئة تحت 13 عامًا:

الترتيب الأول: علي نوري القبائلي.

الترتيب الثاني: إبراهيم علي الشوبكي.

الترتيب الثالث: محمد عبد الكريم طاهر.

فئة تحت 15 عامًا:

الترتيب الأول: مصعب فرحات مازق.

الترتيب الثاني: عبد الرحمن صالح الكاديكي.

الترتيب الثالث: رجب رامي رجب.

فئة تحت 17 عامًا:

الترتيب الأول: حسين وائل الفرجاني.

الترتيب الثاني: وئام وائل القلال.

الترتيب الثالث: رجب عبد الباسط البرعصي.

فئة البنات :

الترتيب الأول: سالمة محمد موسى.

الترتيب الثاني: مودة محمد موسى.

الترتيب الثالث: منيرة باسط البرعصي. (وال) ر ع/ ر ت

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