الاتحاد يتفق مع المدرب الإيطالي جوسيبي سانينو لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد وأسامة الحمادي مساعدا له ضمن الطاقم الفني

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