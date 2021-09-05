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الاتحاد يتفق مع المدرب الإيطالي جوسيبي سانينو لقيادة الفريق

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الاتحاد يتفق مع المدرب الإيطالي جوسيبي سانينو لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد وأسامة الحمادي مساعدا له ضمن الطاقم الفني

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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