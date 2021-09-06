الأوروغواي تهزم بوليفيا وتقترب من التأهل للمونديال

تمكن منتخب الأوروغواي من الفوز على نظيره البوليفيي بنتيجة 4 أهداف لهدفين، معززا فرص تأهله إلى مونديال 2022.

وسجل دي أراسكايتا في الدقيقة 15 قبل أن يضاعف فيدريكو بالبيردي النتيجة قبل 14 دقيقة من نهاية الشوط الأول.

وأضاف أجوستين ألفاريز الهدف الثالث بعد دقيقتين من الشوط الثاني قبل أن يقلص مارسيلو مورينو مارتنز الفارق لصالح بوليفيا في الدقيقة 60 عقب خطأ من الدفاع وحارس المرمى.

وبهذا الفوز تحتل الأوروغواي حاليا المركز الرابع برصيد 12 نقطة، وتتصدر البرازيل التصفيات بفارق ست نقاط عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني.

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