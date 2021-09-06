وزارة الرياضة تكلف لجنة مشتركة مع الأولمبية الليبية لمتابعة معايير الاتحادات الرياضية

طرابلس 06 سبتمبر 2021 (وال) _ عقدت اللجنة المكلفة بموجب قرار وزير الرياضة رقم (74) برئاسة وكيل الوزارة السيد (جمال أبو نوارة) اجتماعاً موسعا، و ذلك لمتابعة ومراجعة كافة الإجراءات للاتحادات والجمعيات العمومية.

وشارك في الاجتماع مدير إدارة شؤون الرياضة ومدير المكتب القانوني بالوزارة ، وعضوية الأمين العام للجنة الأولمبية، و مدير إدارة الاتحادات، ومدير مكتب العلاقات الدولية بالاولمبية الليبية

وناقش المجتمعون، خلال الاجتماع العديد من الأمور المهمة من حيث اللوائح والضوابط والأنظمة السياسية، والهيكل التنظيمي والسياسات المالية و البنية التحتية، ومدى صحة إجراءات الاتحادات القانونية.

كما تم التطرق لكيفية وضع ألية واضحة لتصحيح و مراجعة كافة الإجراءات للاتحادات والجمعيات العمومية المنتسبة للاتحادات، على ضوء ماتفضلت به هيئة الرقابة الإدارية المؤقرة من قرارات، و الموجب أخدها بعين الإعتبار .

ومن جانبه، أكد وكيل الوزارة بأن الوزارة عازمة مع اللجنة الأولمبية تنظيم وتصحيح كافة الإجراءات للاتحادات، وحلحلة المشاكل التي بدأت تنخر قطاع الرياضة.

وأشار الوكيل إلى أن اللجنة ستتخد عدة خطوات لوضع آليات قانونية، من شأنها تصحيح المسار و وضع ألية عمل ثابتة تنظم العمل بين جميع المكونات الرياضية الحكومية و الأهلية. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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