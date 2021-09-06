إيطاليا تكسر الرقم لـ”عدم الخسارة” في التاريخ

أجبر المنتخب السويسري نظيره الإيطالي بالتعادل دون أهداف ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وحاول المنتخبان التسجيل خلال شوطيْ المباراة إلا أنهما أخفقا في ذلك، كما أضاع لاعب الوسط جورجينيو ركلة جزاء للأزوري في الدقيقة 53، تصدى لها الحارس يان سومر، لتنتهي المباراة بالتعادل وتحافظ إيطاليا على سجلها الخالي من الخسارة للمباراة 36 على التوالي، لتكسر الرقم القياسي المسجل للبرازيل وإسبانيا.

وتواصل إيطاليا صدارتها للمجموعة برصيد 11 نقطة، فيما رفعت سويسرا رصيدها إلى سبع نقاط في المركز الثاني في المجموعة.

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