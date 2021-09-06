المنتخب الوطني يخوض الثلاثاء لقائه الثاني في التصفيات أمام نظيره الأنجولي

طرابلس 06 سبتمبر 2021 (وال)- يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم يوم الغد الثلاثاء، مباراته أمام نظيره الأنجولي ضمن مباريات الجولة الثانية من المنافسات المجموعة السادسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

المباراة ستقام على أرضية ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، على تمام التاسعة مساء.

وخاض المنتخب الوطني اليوم الإثنين؛ مرانه الأخير قبل المباراة، وسط رغبة من لاعب المنتخب للفوز على المنتخب الأنجولي، للاستمرار في الصادرة قبل مواجهة منتخب مصر في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات خلال يومي 9 – 12 من شهر أكتوبر القادم .

وكان المنتخب الوطني قد فاز على الغابون بهدفين مقابل هدف، منحته الصدارة في نهاية الجولة الأولى من المنافسات. (وال)

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