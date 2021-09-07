اخبار الرياضة

وزارة الرياضة.. مساعٍ لتصحيح المسار بين جميع المكونات

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كلفت وزارة الرياضة لجنةً مشتركةً من الأولمبية الليبية لمتابعة معايير ولوائح الاتحادات الرياضية، ووضع آلية واضحة؛ لتصحيح ومراجعة الإجراءات كافة للاتحادات والجمعيات العمومية المنتسبة لها.

جاء ذلك في اجتماع موسّع عقد برئاسة وكيل الوزارة السيد جمال بونوارة؛ نوقشت فيه العديد من الأمور المهمة من حيث اللوائح والضوابط والأنظمة السياسية، والهيكل التنظيمي، والسياسات المالية، والبنية التحتية، ومدى صحة إجراءات الاتحادات القانونية.

وأشار وكيل وزارة الرياضة إلى أن اللجنة المكلفة ستتخّذ خطواتٍ عدة لوضع آليات قانونية؛ من شأنها تصحيح المسار، ووضع آلية عمل ثابتة تنظّم العمل بين جميع المكونات الرياضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك