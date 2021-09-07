وزارة الرياضة.. مساعٍ لتصحيح المسار بين جميع المكونات

كلفت وزارة الرياضة لجنةً مشتركةً من الأولمبية الليبية لمتابعة معايير ولوائح الاتحادات الرياضية، ووضع آلية واضحة؛ لتصحيح ومراجعة الإجراءات كافة للاتحادات والجمعيات العمومية المنتسبة لها.

جاء ذلك في اجتماع موسّع عقد برئاسة وكيل الوزارة السيد جمال بونوارة؛ نوقشت فيه العديد من الأمور المهمة من حيث اللوائح والضوابط والأنظمة السياسية، والهيكل التنظيمي، والسياسات المالية، والبنية التحتية، ومدى صحة إجراءات الاتحادات القانونية.

وأشار وكيل وزارة الرياضة إلى أن اللجنة المكلفة ستتخّذ خطواتٍ عدة لوضع آليات قانونية؛ من شأنها تصحيح المسار، ووضع آلية عمل ثابتة تنظّم العمل بين جميع المكونات الرياضية.

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