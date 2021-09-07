تونس تطمح لتحقيق الانتصار الثاني في تصفيات المونديال بمواجهة زامبيا

تقرير 218

سيكون على نسور قرطاج تأكيد الانطلاقة القوية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، عندما ترحل لمواجهة زامبيا في ثاني جولات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى المونديال.

الرحلة إلى زامبيا؛ تطلبت من بعثة المنتخب التونسي التوقف في مطار ياوندي، قبل مواصلة رحلة شاقة دامت لعشر ساعات، للوصول ومن ثمّ التحوّل إلى مقر الإقامة لإجراء حصة تدريبية لإزالة الإرهاق.

مدرب المنتخب، المنذر الكبير، وعقب الانتصار الكبير على غينيا الاستوائية في رادس؛ أشار إلى أن مواجهة زامبيا؛ ستكون بمثابة صراعٍ كبيرٍ؛ من أجل فكّ شراكة صدارة المجموعة الثانية.

استقطاب الأسماء التي تنشط في الدوريات الأوروبية والعربية، وعلى رأسها مسجّلو أهداف الانتصار على غينيا الاستوائية ديلان براون وإلياس السخيري ووهبي الخزري ونجوم آخرين؛ سيضع الضغط على المدرب الكبير الذي خرج من عنق الزجاجة لفترة مؤقتة، بعد المطالبة برحيله، طوال الفترة الأخيرة.

نسور قرطاج؛ أسعدت الجمهور بفوز في انطلاق المشوار نحو المونديال، لكن التقاليد في السفر والمنافسة أمام بقية المنتخبات الأفريقية؛ تحتاج إلى تحقيق أكبر عدد من النقاط خارج الأرض.

اختبارٌ؛ سيكون صعبًا في مدينة ندولا أمام منتخب فاجأ موريتانيا في عقر دارها للانفراد بصدارة المجموعة الثانية والتفكير في لقاء المرابطين، في أكتوبر المقبل.

الصدارة؛ هي هدف النسور التي حلقت نحو جنوب القارة السمراء، أمل؛ ينتظره الجمهور في تونس من أجل الاقتراب أكثر من الدخول في حسابات بلوغ التصفيات النهائية.

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