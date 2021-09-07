فرسان المتوسط وصراع الحسم ضد “أنغولا” لتصدر المجموعة السادسة

أجرى منتخبنا الوطني، أمس، تدريبه الأخير على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة لواندا، قبل مواجهة المنتخب الأنغولي ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

ويخوض فرسان المتوسط، مواجهةُ مهمةُ مع منتخب أنغولا، لتصدر المجموعة السادسة، في تصفيات المونديال، خاصةً بعد تعادل مصر والغابون في الجولة ذاتها.

وشهدت آخر تدريبات المنتخب الوطني، في لواندا، جاهزية كل لاعبي المنتخب عدا لاعب الوسط فيصل البدري، الذي يعاني من إصابة خفيفة، وتم التأكد على جاهزية الجناح الطائر حمدو الهوني لخوض المباراة.

المباراة المقامة على أرضية ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنغولية؛ لن تكون سهلة على فرسان المتوسط خاصة بعد منح الفيفا، الضوء الأخضر لحضور عشرة آلاف متفرج لمباراة أنغولا مع منتخبنا الوطني، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الأنغولية.

ويسعى منتخبنا الوطني لتصدر المجموعة والحفاظ على آماله فى التأهل، قبل مواجهة مصر في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات يوميْ 9 و12 من أكتوبر المقبل بالقاهرة وليبيا على الترتيب

فرحة؛ ينتظرها كل ليبي بفارغ الصبر، وثلاث نقاط؛ تعني الكثير في هذه المجموعة الصعبة، ولكن الفرسان قادرون، بقيادة الاسباني كلمنتي، على تحقيق المراد من وسط أدغال أنغولا.

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