تصفيات المونديال.. «الكاف» يُحدد موعدي القمة الليبية المصرية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” موعد مباراتي المنتخب الوطني مع المنتخب المصري في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ونقل موقع “ريميسا” عن مصادر من داخل الاتحاد المصري قولها: “تلقينا إخطارًا من (الكاف) حدّد فيه إقامة المباراتين يومي 9 و12 أكتوبر المقبل، حيث تقام المباراة الأولى في مصر والثانية بليبيا”.

وأضافت المصادر: “نسعى لإقامة المباراة الأولى في ستاد القاهرة، وفي حال تعذر ذلك؛ ستُقام بملعب الدفاع الجوي، مثلما حدث في لقاء أنغولا بالجولة الأولى للتصفيات”.

وحصد المنتخب الوطني 3 نقاط من فوزه على الغابون بالجولة الأولى، في حين يلتقي مع أنغولا الليلة في ملعب لواندا، فيما يملك المنتخب المصري 4 نقاط، بعدما حقق الفوز على أنغولا وتعادل مع الغابون.

