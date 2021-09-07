المنتخب الوطني يتصدر مجموعته بعد عودته بفوز من أنغولا

لواندا 07 سبتمبر 2021 (وال)- تفوق المنتخب الليبي الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، على نظيره الأنغولي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

هذا وجاء المباراة الوحيد في الدقيقة الـــ 44 من الشوط الأول عبر اللاعب عمر الخوجة، ليضع المنتخب الوطني في صدارة المجموعة برصيد “6” من مباراتين بعد فوز في الجولة الأولى على نظيره الغابوني بهدفين لهدف. (وال) س أ/ ر ت

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