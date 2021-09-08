المنتخب الليبي يتفوق على أنغولا ويتربع على ريادة المجموعة السادسة

أنغولا 8 سبتمبر 2021 (وال) خطف المنتخب الليبي الأول لكرة القدم فوزاً صعباً من أنغولا ، وضعه في ريادة المجموعة السادسة بنتيجة هدف دون رد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات العالمية الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، في المباراة التي جرت – أمس الثلاثاء – على أرضية ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنغولية.

في هذه المباراة التي توسطها الحكم الكونغولي ( ميسي جيسي )، دخلها المنتخب الليبي وكله أمله ورغبة كبيرة في تجاوز مستضيفه المنتخب الأنغولي والذي بدوره فقد لقاء الجولة الأولى أمام المنتخب المصري بالقاهرة بهدف دون رد كان بواسطة اللاعب ( محمد مجدي أفشة ).

هذا وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب ( عمر الخوجة )، وذلك مع مطلع الدقيقة (44)، من عمر الشوط الأول بتصويبة من داخل منطقة العمليات بعد جملة رائعة كانت بين أقدام لاعبي فرسان المتوسط.

وبهذا الفوز المستحق نجح المنتخب الليبي من انتزاع ريادة وصدارة المجموعة السادسة، وذلك برصيد (6) نقاط متفوقاً في مبارتين، تاركاً وصافة المجموعة للمنتخب المصري برصيد (4) نقاط .

إنذارات المنتخبين

هذا وقد أشهر حكم اللقاء الكونغولي ( ميسي جيسي ) الكرت الأصفر في أربعة مناسبات، منها ثلاثة للمنتخب الليبي كانت من نصيب ( مؤيد اللافي ) في الدقيقة (27) و ( محمد التوهامي ) في الدقيقة (56)، إضافة إلى المهاجم ( محمد زعبية ) في الدقيقة (70)، فيما نال اللاعب لاعب أنطاليا سبور التركي (فريدي ) الكرت الأصفر من جانب منتخب أنغولا.

استبدالات منتخب ليبيا المدرب الأسباني للمنتخب الليبي ( خافيير كليمنتي ) أجرى خلال هذه المقابلة أربعة تغييرات ، حيث أشرك في الدقيقة (61) اللاعب (محمد صولة ) بدلاً من اللاعب (حمدو الهوني ) وزج باللاعب ( طاهر بن عامر ) بديلاً عن صاحب الهدف (عمر الخوجة ) وذلك في الدقيقة (68)، وشهدت الدقيقة (70) خروج المهاجم ( محمد زعبية ) ليدخل بدلاً منه اللاعب ( محمد الطبال) فيما أقحم في الدقيقة (79) اللاعب (محمد المنير ) بدلاً من (محمد التوهامي). (وال ـ أنغولا) س إ / ك و

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