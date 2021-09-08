وزير الرياضة يهنئ منتخبنا الوطني بفوزه على مضيفه الأنغولي

طرابلس 8 سبتمبر 2021 (وال) قدم وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية السيد الأستاذ “عبدالشفيع الجويفي” التهنئة إلى لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والجهاز الفني والإداري، بمناسبة الفوز على منتخب أنغولا في مباراة الجولة الثانية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 م.

واستطاع منتخبنا الوطني الفوز على منتخب أنغولا بهدف دون رد، ليتصدر المجموعة السادسة بــ6 نقاط ثمينة.

وأعرب السيد الوزير عن تمنياته بالتوفيق للاعبين، وحصد نقاط أخرى تقربه من التأهل، كما أكد السيد الوزير دعمه المستمر لفرسان المتوسط ومساندتهم، مطالباً لاعبي منتخبنا بالحفاظ على المستوى الجيد وبذل المزيد من الجهد، وتقديم أفضل مستوى وأداء في المباريات القادمة. (وال ـ طرابلس) ف م / ك و

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