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وزير الرياضة يُهنئ الفرسان بفوز أنغولا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هنّأ وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري؛ بمناسبة الفوز على منتخب أنغولا، في مباراة الجولة الثانية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأكد وزير الرياضة، أن دعمه سيكون مستمرًا لفرسان المتوسط، مطالبًا لاعبي المنتخب الوطني، في الوقت ذاته، بالحفاظ على المستوى الجيد، وبذل المزيد من الجهد، وتقديم أفضل مستوى وأداء في المباريات القادمة.

وكان وزير الرياضة قد أكد لـ”218″ في تصريحاتٍ سابقةٍ، توفير الإمكانيات كافة لاتحاد الكرة، في إطار دعم المنتخب الوطني في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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