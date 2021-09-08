سقوط مدوٍّ للمنتخب التركي أمام “طواحين” هولندا

أحرز المنتخب الهولندي فوزًا عريضًا على حساب ضيفه منتخب تركيا، بسداسية مقابل هدفٍ وحيدٍ للأتراك، في المباراة التي أقيمت على أرض ملعب يوهان كرويف أرينا، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

افتتح “الطواحين” التسجيل في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء عن طريق” دافي كلاسين”، بعد ذلك تألق “ممفيس ديباي” وسجّل هدفيْن في الدقيقتيْن الـ16 و38 من ركلة الجزاء.

وفي الشوط الثاني تمكن نجم برشلونة “ديباي” من إضافة الهدف الثالث له والرابع لهولندا، وأكمل “جوس تيل” خُماسية هولندا في الدقيقة 80، قبل أن يُسجل دونيل مالين الهدف السادس في الدقيقة 90.

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