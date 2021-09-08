رغم غياب “رونالدو”.. البرتغال تكتسح أذربيجان بثلاثية نظيفة

فاز منتخب البرتغال على مضيفه منتخب أذربيجان بثلاثية نظيفة؛ ليضمن صدارة المجموعة الأولى في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

البرتغال، التي غاب عنها كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم بداعي الإيقاف الإداري لتراكم الإنذارات؛ نجحت في التقدّم بهدف بأقدام بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، عند حدود الدقيقة 26.

وأسفر ضغط البرتغال، عن هدفٍ ثانٍ وهذه المرة؛ حمل توقيع أندريه سيلفا، بعد مرور خمس دقائق فقط على الاحتفال بالهدف الأول.

واستمر بعدها هجوم “برازيل أوروبا” حتى تمكنت من تسجيل الهدف الثالث، والذي وقّع عليه نجم ليفربول، دييجو جوتا، عند الدقيقة 75.

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