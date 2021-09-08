قناة ليبيا تهنئ المنتخب الوطني بفوزه وتصدر مجموعته في تصفيات المونديال

يسعد قناة ليبيا إدارة وموظفين أن تقدم أطيب التهاني والتبريكات لمنتخبنا الوطني والجمهور الرياضي والليبيين عامة بهذا الفوز المستحق للمنتخب الوطني لكرة القدم، وتصدره لمجموعته بنقاط المبارتين كاملة، متمنية لفرسان المتوسط رحلة موفقة في مشوار التصفيات المؤهلة للمونديال، والوصول بليبيا إلى النهائيات.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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