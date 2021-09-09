الاتحاد المصراتي يتعاقد مع المدافع أيوب عمارة

تعاقدت إدارة نادي الاتحاد المصراتي مع المدافع أيوب عمارة؛ لينضمّ إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي المقبل 2021 ـ 2021 .

وسبق لـ”عمارة” أن لعب للعديد من الأندية الرياضية في ليبيا، حيث لعب في صفوف نادي اتحاد تاورغاء والسويحلي والنجمة والأولمبي والأهلي طرابلس، بينما لعب، في الموسم الماضي، ضمن صفوف فريق الخُمس.

يُشار إلى أن فريق الخُمس قد نجح في خطف تعادلٍ ثمينٍ على ملعب طرابلس الدولي عن طريق اللاعب أيوب عمارة أمام فريق الاتحاد، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاءٍ مؤجّل من الجولة الأولى للمجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

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