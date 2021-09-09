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الاتحاد يكثف تحضيراته لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل فريق الاتحاد تحضيراته الفعلية استعدادا لخوض غمار منافسات دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل و معركة الحفاظ على لقب الدوري المحلي بقيادة المدرب الإيطالي جيوسيبي سانينو.

التمرينات، التي انطلقت بمساعدة أسامة الحمادي صاحب الفضل الأكبر في تتويج نادي الاتحاد بلقب الدوري والتأهل إلى دوري الأبطال؛ شهدت مشاركة كل الوافدين الجدد للفريق.

يُذكر أن قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا وضعت فريق الاتحاد بطل الدوري الليبي في مواجهة نادي “كمكم” التزاني، وفي حال تأهله؛ سيُلاقي الترجي التونسي، وفي حال عدم الترشح؛ ينتقل دور الـ32 المكرر في دوري كأس الكونفدرالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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