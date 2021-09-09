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دجوكوفيتش يقترب من تحقيق إنجاز في تاريخ التنس

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزه على الإيطالي ماتيو بريتيني بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة .

وفقد اللاعب الصربي المجموعة الأولى بصعوبة بسبعة أشواط مقابل خمسة، ليعود المصنف الأول عالمياً ليحسم المجموعة الثانية بستة مقابل اثنين.
وواصل دجوكوفيتش سيطرته على المباراة ويحقق الفوز في المجموعة الثالثة بستة لاثنين، قبل أن ينهي المباراة بفوزه بالمجموعة الأخيرة بستة أشواط مقابل ثلاثة.

ويواصل دجوكوفيتش مسيرته في رابع بطولات “الغراند سلام”، حيث سيَلتقي الألماني ألكسندر زفيريف، في المربع الذهبي للبطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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