الأزوري يُعزّز “السلسلة التاريخية” في المباريات الدولية

اكتسحت إيطاليا، بطلة أوروبا، ضيفتها ليتوانيا بخماسية دون ردٍّ، ضمن الجولة السادسة من المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

وجاءت أهداف الأزوري عبر مويس كين في الدقيقة 11، قبل أن يسجل إدجاراس أوتكوس الهدف الثاني بالخطأ في مرمى بلاده ليتوانيا.

وعاد مويس كين لتسجيل الهدف الثاني له والثالث لأبطال اليورو الأخير، قبل أن يُعزّز الواعد جياكومو راسبادوري التقدم بالهدف الرابع في الدقيقة 24، ليختتم جيوفاني دي لورينزو الخماسية في الدقيقة 54.

وبهذه النتيجة؛ عزّزت إيطاليا سلسلة عدم الخسارة للمباراة 37 على التوالي، وواصلت صدارة المجموعة بـ 14 نقطة، فيما توقفت ليتوانيا عند المركز الخامس والأخير دون رصيد من النقاط.

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