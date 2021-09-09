الأهلي طرابلس يُحضّر لمواجهة حي الوادي السوداني

خاض فريق الأهلي طرابلس، بقيادة المدرب الفرنسي برنارد سيموندي، مباراة تطبيقية؛ تحضيرًا لمواجهته القادمة مع فريق حي الوادي نيالا السوداني، ضمن الدوري التمهيدي لمسابقة الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستُقام ذهابًا في 12 من سبتمبر الجاري، وإيابًا في 19 من الشهر نفسه بطرابلس.

وأوقعت قرعة الدوري التمهيدي لكأس الاتحاد الإفريقي فريق الأهلي طرابلس مع حي الوادي والمرشح من هذه المواجهة؛ سيُقابل المرشح من مواجهة دخيل جيبوتي وبيشارا التنزاني.

ويهدف الأهلي طرابلس إلى الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة؛ من أجل إسعاد جماهيره، والعودة من جديد لمنصّات التتويج.

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