اليويفا والكونميبول يهددان بمقاطعة بطولة كأس العالم

أعرب أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن رفض اليويفا لفكرة إقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

ويعود رفض اليويفا إلى الضغوطات التي ستحدثها البطولة على كل من الأندية والمنتخبات واللاعبين، وذلك في حال تمت إقامتها كل عامين.

وقد بدأ النقاش حول إقامة البطولة كل عامين بعد مقترح سعودي تم رفعه للفيفا، وتم التصويت عليه من قبل مجلس الفيفا، إلا أن رد اليويفا كان حاسماً بشأن رفض الفكرة.

وأضاف تشيفرين أن هناك اتفاقاً بين اليويفا واتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” على مقاطعة كأس العالم في حال تم إقرار الفكرة.

وقد بدأ الفيفا بالفعل بدراسة تنظيم مسابقة كبرى كل عام بالتناوب بين كأس العالم وبطولة قارية أخرى، وذلك تحت إشراف المدرب الفرنسي آرسن فينغر، وهو ما ترفضه اتحادات أوروبا وأمريكا الجنوبية حتى الساعة.

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