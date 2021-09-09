المدافع الدولي سند الورفلي ينضم رسميا إلى نادي الاتحاد

طرابلس 09 سبتمبر 2021 (وال) -نجحت إدارة نادي الاتحاد اليوم الخميس، في الظفر بخدمات المدافع الدولي سند الورفلي، وذلك من أجل تعزيز صفوف الفريق الأول بالنادي، في صفقة إنتقال، قادما إليه من فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

وينص العقد المبرم بين الطرفين بموجب عقد يمتد لمدة موسم واحد مع إمكانية التجديد، سيدافع فيها اللاعب عن ألوان حامل لقب أخر نسخة الدوري الليبي.

ويعد الورفلي البالغ من العمر (29) عاما، أحد أبناء نادي الوحدة، لاسيما أن اللاعب ذاته تدرج في جميع الفئات العمرية بالوحدة وصولا لفريقه الأول، قبل أن يغادر أسوار النادي منتقلا إلى الأهلي طرابلس موسم 2014.

كما خاض المدافع سند الورفلي مرحلة إحترافية كانت مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي، استمرت لمدة ثلاثة مواسم، قدم فيها اللاعب مستويات طيبة نالت إعجاب متابعي كرة القدم، فضلا على تحقيقه العديد من البطولات تمثلت في الدوري المغربي موسم 2020، الكأس الكونفدرالية الإفريقية مرتين أعوام (2018 2021 )، إضافة إلى تتويجه بكأس السوبر الأفريقي عام 2018.(وال طرابلس) س إ / س خ.

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