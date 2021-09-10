رسميًا.. الكرواتي رادان مدربًا للأهلي بنغازي

أعلن نادي الأهلي بنغازي، رسميًا، عن تعاقده مع المدرب الكرواتي “رادان غاسانين” لتدريب فريقه الأول لكرة القدم.

وجاء في الخبر، الذي نشرته الصفحة الرسمية لنادي الجزارة على “فيس بوك”، أن مدة التعاقد مع المدرب الكرواتي ستكون لموسم واحد.

ويملك المدرب رادان سجلاً مميزًا حيث تولى، سابقًا، تدريب العديد من الأندية الخليجية، والتي من أبرزها “النصر السعودي والقادسية الكويتي والمحرق والرفاع البحريني”.

كما تُوج مع القادسية والكويت الكويتي والرفاع والمحرق البحرينييْن بالعديد من البطولات والكؤوس المحلية.

وتولى تدريب المنتخب الكويتي بالإضافة لمحطات تدريبية عدة أخرى، في دول كرواتيا والإمارات وقطر والعراق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية