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الأرجنتين تهزم بوليفيا ” بهاتريك ” ميسي

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن المنتخب الأرجنتيني من الفوز على ضيفه منتخب بوليفيا بنتيجة بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء على ملعب مونومنتال أنتونيو ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

الهدف الأول سجله ميسي عندما راوغ المدافع لويس هاكين ومرر الكرة بين قدميه مسددا كرة متقنة على يمين الحارس كارلوس لامبي الذي اكتفى بمشاهدة الكرة وهي تسكن شباكه

ومن ثم أضاف ميسي الهدف الشخصي الثاني له وكذلك للأرجنتين في الدقيقة 64 بعد تمريرات متبادلة مع لاوتارو مارتينيز

ختام ليلة ميسي كانت بهدف ثالث إثر تسديدة قوية تصدى لها كارلوس لامبي لكن تابعها الأسطورة بدون رقابة دفاعية بتسديدة قوية في الشباك البوليفية.

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قناة 218 الليبية

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