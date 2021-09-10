بعثة الأهلي طرابلس تتحوّل إلى السودان لمواجهة حي الوادي

تحولت بعثة فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك من أجل خوض لقاء الذهاب، أمام فريق حي الوادي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وذكر الموقع الرسمي للنادي على “فيس بوك” أن المباراة ستُقام في تمام الساعة الثالثة، بعد الظهر على ملعب الخرطوم الوطني، بدلاً من نادي الهلال بسبب دخوله الصيانة.

وتشهد قائمة الأهلي المسافرة للسودان تواجد الثنائي محمد الترهوني وأنيس السلتو، بينما خلت من اسم المحترف التونسي وسام أبوسنينة؛ نظرًا لعدم التحاقه بتدريبات الفريق واستعداداته لهذا الاستحقاق الأفريقي للأندية.

ويسعى الأهلي، بقيادة مدربه الفرنسي بيرنارد سيموندي، للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب الخرطوم، وذلك حتى تكون مهمته سهلةً في لقاء الإياب بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

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