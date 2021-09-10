بعثة الأهلي طرابلس تصل الخرطوم لملاقاة حي الوادي نيالا في الكونفدرالية

طرابلس 10 سبتمبر 2021 (وال)- وصلت بعثة فرق الأهلي طرابلس لكرة القدم اليوم الجمعة للعاصمة السودانية الخرطوم، استعدادًا لمباراة حي الوادي نيالا الأحد، ضمن الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

هذا وسيقود المباراة طاقم تحكيم إثيوبي يقوده الحكم الدولي ” ميتيكو تيوودروس، يساعده كلا من كيندي موسى وشوانجيزاو تيبابال، فيما سيكون بيروك يمن برهان حكما رابعا.

وسيلتقي الأهلي طرابلس وحي الوادي نيالا في لقاء الإياب يوم 19 سبتمبر الجاري على أرضية ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

وأكمل الأهلي طرابلس أمس الخميس؛ كافة استعداداته لمواجهة حي الوادي نيالا، وذلك بإجراء تدريباته تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي برنارد سيموندي.

واستطاع مجلس إدارة الأهلي طرابلس؛ إجراء انتدابات لتدعيم صفوف الفريق أبرزها الظهير الدولي محمد منير، ونور الدين القليب، ومحمد الجورني.

وتأتي هذه الصفقات استعدادًا لمشاركة الأهلي طرابلس في بطولة الدوري الليبي، وكأس الكونفدرالية الأفريقية. (وال)

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