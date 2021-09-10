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الإصابة تحرم راموس من ظهوره الأول مع النادي الباريسي

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل نجم باريس سان جيرمان الجديد غيابه عن المشاركة مع الفريق؛ بسبب الإصابة التي عانى منها، على مدار الفترة الماضية، حيث لم يلعب المدافع الإسباني مع الفريق، منذ بداية التعاقد معه هذا الموسم.

ويُعاني راموس من هذه الإصابة منذ أشهر طويلة، حتى قبل رحيله عن صفوف ريال مدريد، وحرمته من المشاركة مع المنتخب الإسباني خلال بطولة أمم أوروبا 2020 الاستثنائية.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن راموس تعرّض لانتكاسة جديدة، حيث ما زال يُعاني من إصابة على مستوى ربلة الساق؛ سوف تمنعه من المشاركة في مواجهة كليرمون المقرر لها يوم غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

 

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قناة 218 الليبية

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