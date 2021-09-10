اليابان تنسحب من استضافة مونديال الأندية

أعلنت اليابان بشكل رسمي عدم ترشحها لتنظيم بطولة العالم للأندية 2021 وذلك بسبب الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا .

وقال الاتحاد الياباني في بيانه بأنه وبعد التشاور مع الفيفا والقطاع الصحي في اليابان ومراجعة وضع تفشي فيروس كورونا إضافة إلى الظروف الحالية في البلاد لن تترشح البلاد لإستضافة بطولة كأس العالم للأندية المقررة في ديسمبر 2021، مع أنه كان يرغب في استقبال الضيوف القادمين إلى اليابان بالتزامن مع ذكرى الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس الاتحاد الياباني لكرة القدم .

وأشار الاتحاد الياباني إلى أن الفيفا ستعلن عن الدولة البديلة التي ستستضيف البطولة خلال الفترة المقبلة .

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