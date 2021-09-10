كلوب: “إقامة المونديال كل عامين فكرة لجلب المال على حساب سلامة اللاعبين”

أعلن الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنكليزي، عن رفضه لفكرة إجراء منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم كل عامين.

وعلل كلوب رفضه للفكرة بأنها ستؤثر على سلامة اللاعبين، بسبب جدول المباريات القاسي الذي سيواجههم في حال تم إقرار الفكرة.

وأضاف كلوب في مؤتمر صحفي، أن كل ما يتم اقتراحه سببه المال ولا شيء آخر، مؤكداً أن كرة القدم هي أكثر الرياضات إتعاباً للاعبين في العالم بجدولها الشاق.

ولا يزال الجدل قائماً في أوساط الفيفا حول إقرار فكرة المونديال كل عامين، في ظل رفض حاسم من اتحادات أمريكا الجنوبية وأوروبا، وتهديدات بالمقاطعة.

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