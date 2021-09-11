رادوكانو تحدث المفاجأة وتبلغ نهائي أميركا المفتوحة

تأهلت البريطانية إيما رادوكانو إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس بفوزها على اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين دون مقابل .

وتقدمت رادوكانو خلال المجموعة الأولى بكل سهولة بنتيجة ستة أشواط مقابل شوط واحد، وفي المجموعة الثانية واصلت اللاعبة البريطانية سيطرتها المطلقة وأجبرت اللاعبة اليونانية المصنفة السابعة عشر لارتكاب أخطاء مباشرة لتنهي المجموعة بــ 6 لــ 4، وتحسم المواجهة في ساعة واحدة و 24 دقيقة .

وأصبحت رادوكانو أول لاعبة بريطانية متأهلة من التصفيات تصل إلى المباراة النهائية في بطولة الولايات المتحدة آخر بطولات الغراند سلام حيث ستلتقي الكندية ليلي فرنانديز في النهائي .

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