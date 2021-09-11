الاتحاد المصراتي يتعاقد مع الكونغولي كريستيان باكاكي

تعاقد نادي الاتحاد المصراتي مع المهاجم الكونغولي، كريستيان باكاكي، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2021 -2022، الذي يَنطلق في شهر أكتوبر القادم.

وعزّز نادي الاتحاد المصراتي صفوفه في الآونة الأخيرة بالعديد من الصفقات المحلية الجديدة، كان أبرزها “محمد غومة وأيوب عمارة وعبد الله الشعافي وعلي الشعافي”، فضلاً عن تعاقده مع المدرب الصربي، صاحب الخبرة الكبيرة في الملاعب الليبية، برانكو؛ لقيادة الجهاز الفني للفريق، هذا الموسم.

جديرٌ بالذكر أن فريق الاتحاد المصراتي؛ قدّم مستوى مميزًا، في الموسم الماضي، عندما أنهاه في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية للدوري الممتاز، بقيادة المدرب الوطني رضا عطية.

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