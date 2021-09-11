دجوكوفيتش وميديفيديف يتأهلان إلى نهائي أمريكا المفتوحة

تأهل المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى المباراة النهائية من بطولة أمريكا المفتوحة، رابع البطولات الكبرى؛ بفوزه الصعب على الألماني ألكسندر زفيريف، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتيْن، في قرابة ثلاث ساعات و35 دقيقة.

وحسم زفيريف المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة، مستغلاً الأخطاء المباشرة من دجوكوفيتش، الذي تمكن من الفوز بالمجموعة الثانية بستة لاثنين.

وواصل اللاعب الصربي عودته القوية ليكسب المجموعة الثالثة بستة أشواط مقابل أربعة، لكن زفيريف؛ عاد وحسم المجموعة الرابعة بستة لأربعة، واضعًا المباراة إلى الشوط الحاسم، الذي أنهاه دجوكوفيتش بستة لاثنين، ليبلغ دجوكوفيتش نهائي البطولة، للمرة التاسعة في مسيرته الاحترافية، ليُحافظ على سجله الخالي من الخسارة، هذا الموسم، في بطولات “الغراند سلام”.

من جهة أخرى، سيُواجه دجوكوفيتش، خصمه الروسي دانييل ميديفيديف، الذي أطاح بالكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، بثلاث مجموعات دون ردٍّ.

وتمكّن ميديفيديف من حسم المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة، قبل أن يواصل سيطرته على المجموعة الثانية التي أنهاها بصعوبة بسبعة أشواط مقابل خمسة.

وكسر ميديفيديف إرسال اللاعب الكندي في المجموعة الأخيرة التي كسبها أيضًا بستة أشواط مقابل شوطيْن.

وأنهى الروسي مباراة نصف النهائي في زمن يقدر بساعتيْن، ليضمن وصيف عام 2019، التأهل إلى المباراة النهائية.

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