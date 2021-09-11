يوفنتوس يواجه نابولي في قمةٍ كرويةٍ مرتقبةٍ

يتوجّه يوفنتوس إلى ملعب السان باولو، لمواجهة نابولي، في قمةٍ كرويةٍ مرتقبةٍ، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويطمح البيانكونيري في حصد أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، بعد التعادل أمام أودينيزي خارج أرضه في الجولة الأولى، والخسارة على ملعبه أمام إمبولي في الجولة الثانية من السيريا آ.

ويأمل البارتينوبي في أن يُعزّز سلسلة انتصاراته، بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي.

ومن المنتظر أن يغيب كلٌّ من أليكس ساندرو ودانييرو لتأخّر وصولهما بعد المشاركة في تصفيات المونديال مع منتخب بلادهما البرازيل، إضافةً إلى فيدريكيو كييزا؛ بسبب الإصابة .

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