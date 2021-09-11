“الدون” يعود للتسجيل في أولد ترافورد

قاد النجم كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد لاكتساح ضيفه نيوكاسل بــ4 أهداف، مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة من البريمرليغ على ملعب أولد ترافورد.

وافتتح كريستيانو رونالدو أول أهداف المباراة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وعدّل خافيير مانكييو النتيجة لنيوكاسل في الدقيقة 56، وعاد الدون لإضافة الهدف الثاني لليونايتد بحلول الدقيقة 62 بتسديدة أرضية قوية، قبل أن يُعزز مواطنه برونو فيرنانديز التقدم بالهدف الثالث بصاروخية في الدقيقة 80 قبل أن يختتم البديل جيسي لينغارد الرباعية في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ليرفع الشياطين الحمر رصيدهم إلى عشر نقاط، فيما توقف نيوكاسل يونايتد عند نقطة واحدة في المركز ما قبل الأخير.

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