رونالدو يقود الشياطين الحمر للفوز على “نيوكاسل” برباعية

تمكن فريق مانشستر يونايتد من الفوز على ضيفه نيوكاسل بأربعة أهداف لهدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت أهداف اليونايتد عن طريقه نجمه العائد، كريستيانو رونالدو، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 47، ليعود رونالدو ويحرز الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 62، ثم تمكن البرتغالي الآخر برنو فيرنانديش من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81.

وجاء الهدف الرابع لليونايتد من توقيع الإنجليزي جيسي لينغارد في الدقيقة 90، فيما أحرز خافيير مانكييو هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 56.

