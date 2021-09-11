اختتام بطولة ليبيا للمياه المفتوحة بمدينة طرابلس

طرابلس 11 سبتمبر 2021 (وال)- اختتمت بالعاصمة طرابلس، منافسات بطولة ليبيا للمياه المفتوحة بإشراف الاتحاد الليبي للسباحة والغوص، بمشاركة الاتحادات الفرعية للسباحة.

وقد صرح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للسباحة والغوص المنتخب حديثًا السيد خالد الورشفاني – لمراسل وكالة الأنباء الليبية –وقال: إن بطولة ليبيا للمياه المفتوحة التي اختتمت يوم أمس بطرابلس، شاركت فيها الاتحادات الفرعية برئاسة السيد سعيد الغزواي، وهي بنغازي ودرنة وطبرق وطرابلس وزوارة وزليتن ومصراتة والخمس والزاوية.

وأضاف الورشفاني، أن منافسات البطولة كانت كالتالي: 2000م للكبار، و1500 للأواسط، و1000م للأشبال، و500 م للبراعم والبنات.

وأشار الورشفاني إلى أن النتائج النهائية جاءت كالتالي:

2000 م للكبار

1500م أواسط:

1000م أشبال:

500م براعم:

500 م بنات:

جاءت للأخوات : سلوى، وياسمين، كريمة صبري صوان/ بنغازي. (وال) م ب/ ر ت

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