“الاتحاد والأهلي طرابلس” يستهلان المشوار الأفريقي خارج الديار

الاتحاد ممثل ليبيا في أبطال أفريقيا

سيفتتح الاتحاد ممثل ليبيا في بطولة دوري أبطال أفريقيا مشواره القاري بعد حصد لقب الدوري بمواجهة “كي إم” بطل زنجبار، في الدوري التمهيدي من المسابقة الأغلى في القارة السمراء على مستوى الأندية.

الطريق إلى زنجبار تطلّب من فريق الاتحاد عدم المغادرة من ليبيا لساعات، وذلك نظراً لعدم أخذ موافقة السفر إضافة إلى تأخر عودة الطائرة الرئاسية التي كانت في تونس، وتم الاتفاق على نقل لاعبي الاتحاد بها إلى زنجبار في رحلة طويلة.

كما تأجل موعد لعب المباراة من مساء السبت إلى مساء الأحد، وذلك بناءً على طلب إدارة النادي التي وصلت إلى زنجبار في ساعة مُبكرة من صباح السبت، أيْ قبل ساعات من موعد المباراة المحدد مسبقاً ليعلن الكاف تأجيلها لقرابة 24 ساعة.

وسيقود المدرب الإيطالي الجديد جوسيبي سانينو بطل ليبيا لأول مرة، بعد تعاقده الأيام الماضية حتى نهاية الموسم الجديد خلفاً للمدرب الشاب أسامة الحمادي الذي ساهم بتتويج الفريق باللقب السابع عشر في تاريخه على مستوى الدوري الممتاز، كما سيكون الاتحاد مُدججاً بالعديد من اللاعبين الجدد الذين ضمّهم خلال سوق الانتقالات الحالية مع تجديد عقود العديد من اللاعبين الذين ساهموا في تتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز.

ويطمح الاتحاد لحسم التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني من أرض زنجبار ذهاباً، قبل أن يستقبل نفس الفريق في التاسع عشر من الشهر الجاري على أرضية ملعب الطيب المهيدي في صفاقس التونسية.

وفي حال تأهل الاتحاد إلى الدور المقبل سيُواجه الترجي التونسي، الذي لن يخوض الدور التمهيدي الأول بحسب لوائح الكاف والتصنيف الأفريقي.

ولم يشارك الاتحاد في مسابقة دوري أبطال أفريقيا منذ عام 2013، حيث خاض آخر مباراة أمام النادي البنزرتي التونسي حينها، وودّع المسابقة بخسارته بمجموع المباراتين بهدفين مقابل هدف.

الأهلي طرابلس ممثل ليبيا في الكونفدرالية:

سيواجه الأهلي طرابلس فريق حي الوادي السوداني صاحب المركز الثالث في الدوري السوداني الموسم الماضي، وسيكون الأهلي طرابلس وصيف النسخة الأخيرة من الدوري الممتاز أمام اختبار قد يكون سهلاً على الورق بحُكم الخبرة في المشاركات الأفريقية تاريخياً، فيما يشارك حي الوادي لأول مرة في تاريخه في مسابقة أفريقية.

ويعتبر حي الوادي نيالا ثاني فريق سوداني يلتقي أمام الأهلي طرابلس في البطولات الأفريقية، بعد فريق الهلال الذي واجهه الأهلي في مناسبتين عامي 1974 إضافة إلى عام 2016.

ووصل الأهلي طرابلس إلى العاصمة السودانية الخرطوم الجمعة الماضية، قبل يومين من موعد المباراة، حيث أجرى حصة تدريبية في اليوم الأول لإزالة الأرهاق، قبل أن يخوض تدريبه في ملعب المباراة بقيادة المدرب الفرنسي الجديد برنارد سيموندي، الذي سيخوض أول مباراة رسمية في قيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

وتعاقد الأهلي طرابلس مع العديد من اللاعبين لتعزيز صفوفه في سوق الانتقالات، أبرزهم الظهير محمد المنير في صفقة انتقال حُر قادماً من الاتحاد.

وستكون المواجهة أمام حي الوادي نيالا مفتاحاً للأهلي طرابلس قبل مواجهة الإياب، التي ستُلعب على ملعب شهداء بنينا في بنغازي في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وأجرى الفريق السوداني 3 مباريات استعدادية من أجل الدخول في المعترك الأفريقي، حيث واجه المريخ في المباراة الأولى وخسرها بثلاثية دون مقابل، قبل أن يتعادل مع الأهلي الخرطوم في المباراة الثانية ولعب مع نفس الفريق في المباراة الثالثة وخسرها بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويأمل كلٌّ من الاتحاد والأهلي طرابلس أن يتأهلا إلى الدور التمهيدي الثاني؛ من أجل التفكير بجدية في بلوغ دور المجموعات من البطولتين الأفريقيتين هذا الموسم.

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