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نابولي يتصدر الكالتشيو بعد فوزه على يوفنتوس

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن نابولي من الفوز على ضيفه يوفنتوس بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب دييغو أرماندو مارادونا ضمن منافسات الأسبوع الثالث في مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2021-2022.

وافتتح يوفنتوس الأهداف في المباراة عن طريق مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول إثر خطأ بتمريرة مدافع نابولي مانولاس.

بعد ذلك عدل ماتيو بولياتانو النتيجة لصالح نابولي في الدقيقة 57 وبعدها سجل مويس كين مهاجم يوفنتوس هدفا في مرماه بالخطأ في الدقيقة 85 ليقتنص فريق نابولي 3 نقاط من البيانكونيري

الجدير بالذكر أنه بهذا الفوز يعتلي فريق نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بعد مرور 3 جولات بينما يتجمد رصيد يوفنتوس بنقطة واحدة في المركز السادس عشر

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قناة 218 الليبية

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