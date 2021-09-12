فيورنتينا يحقق فوزاً صعباً على أتالانتا

عاد فيورتنينا بفوز صعب من ملعب جيوس معقل أتالانتا بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم الفيولا منذ الدقيقة الثالثة والثلاثين عن طريق مهاجمه دوشان فلاهوفيتش من علامة الجزاء، وعزز نفس اللاعب التقدم من ركلة جزاء أخرى بحلول الدقيقة التاسعة والأربعين، قبل أن يقلص أتالانتا الفارق من ركلة جزاء أيضاً عبر دوفان زاباتا في الدقيقة الخامسة والستين.

وبهذه النتيجة رفع فيورنتينا رصيده إلى ست نقاط محتلاً بذلك المركز السادس مؤقتاً، فيما توقف أتالانتا عند المركز العاشر مؤقتاً برصيد أربع نقاط .

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