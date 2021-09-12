لوكاكو يسجل أول أهدافه في “ستامفورد بريدج”

قاد المهاجم روميلو لوكاكو فريقه تشيلسي إلى تحقيق انتصار مهم على ضيفه أستون فيلا بثلاثية دون مقابل على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الرابعة من البريمرليغ.

وتقدم البلوز في الدقيقة الخامسة عشرة عن طريق لوكاكو بعد مهارة داخل منطقة الجزاء مسجلاً أول أهدافه هذا الموسم على ملعب ستامفورد بريدج، وفي الشوط الثاني عزز لاعب الوسط ماتيو كوفاسيتش التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعين.

وعاد لوكاكو لإحراز الثنائية الشخصية والهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، ليعود تشيلسي إلى سكة الانتصارات بعد تعادله الجولة الماضية أمام ليفربول ليرفع رصيده إلى عشر نقاط.

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