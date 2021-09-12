رادوكانو تحصد لقب أميركا المفتوحة للتنس

توجت البريطانية إيما رادوكانو ببطولة أميركا المفتوحة للتنس بفوزها على الكندية ليلي فيرنانديز بمجموعتين دون مقابل على ملعب فلاشينج ميدوز الشهير.

وأنهت اللاعبة البريطانية الشابة المجموعة الأولى لمصلحتها بستة أشواط مقابل أربعة، وواصلت رادوكانو تألقها في المجموعة الثانية التي كسبتها بستة لثلاثة ضامنة حصد لقب رابع البطولات الكبرى.

وباتت رادوكانو المصنفة المائة والخمسين عالمياً أول لاعبة بريطانية تتوج باللقب منذ عام ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين كما أصبحت أول لاعبة تحرز اللقب من التصفيات الأولى.

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