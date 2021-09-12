“الاتحاد” يهزم مضيفه الزنجباري بثنائية عيسى والشادي

حقق نادي الاتحاد بطل ليبيا وممثلها في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فوزًا مستحقًا خارج الديار، على حساب مضيفه نادي كمكم الزنجباري، بهدفين نظيفين.

وأحرز هدفي الاتحاد، المهاجم معاذ عيسى، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وتمكن ربيع الشادي من إحراز ثاني أهداف المباراة، في الدقيقة 84 عبر تسديدة استقرت في شباك النادي الزنجباري، معلنةً تخطي الاتحاد لأولى مواجهات الدور التمهيدي لأبطال أفريقيا.

وضمنت ثنائية الاتحاد النظيفة، التأهيل من دور التمهيدي إلى دور المجموعات، على أن يُقدّم الفريق ذات المستوى، أو يكتفي بالتعادل السلبي، في مواجهة الإياب التي ستقام على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس التونسية.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم، قد نجح في تأجيل مباراة الاتحاد، بعد تقديمه للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”؛ مستندات خاصة بعدم حصول طائرة النادي على تصريح العبور.

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