اتحاد كرة اليد يعقد اجتماعاً في درنة ويُكرّم “المستيري”

أقيم في مدينة درنة الاجتماع الدوري الثالث لمجلس إدارة الاتحاد العام لكرة اليد، حيث نوقشت خلاله العديد من الملفات المتعلقة بتطوير اللعبة في البلاد.

وأقام الاتحاد الفرعي لكرة اليد للمنطقة الرابعة عقب هذا الاجتماع، احتفالية بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد العام.

وتم تكريم الراحل نوري المستيري نجم فريق دارنس السابق، الذي قدّم الكثير لناديه وكذلك لرياضة كرة اليد في البلاد طوال السنوات الماضية.

وأكمل اتحاد كرة اليد في الفترة الماضية مسابقته بنجاح، بتتويج فريق الأهلي طرابلس بلقبي الدوري والكأس في مدينة مصراتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية