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سامبدوريا يوقف انتصارات إنتر في الكالتشيو

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجبر سامبدوريا ضيفه إنتر على التعادل بهدفين لمثلهما في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي على ملعب لويجي فيراريس في جنوى .

وتقدم النيراتزوري بهدف الظهير فيديريكو دي ماركو من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 18، وعدل سامبدوريا النتيجة بحلول الدقيقة 33 عبر المدافع الياباني مايا يوشيدا بعد كرة تغيرت من البوسني إيدين دجيكو.

وأضاف لوتارو مارتينيز الهدف الثاني لإنتر قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة مستغلاً تمريرة من نيكولو باريلا، وفي الشوط الثاني عاد سامبدوريا لتعديل الكفة من جديد عبر توماس أوجيللو بعد انطلاق الشوط الثاني بدقيقتين، لتنتهي المباراة بالتعادل ويتعثر إنتر لأول مرة هذا الموسم وليرفع رصيده إلى 7 نقاط فيما رفع سامبدوريا رصيده إلى نقطتين ولايزال يبحث عن انتصاره الأول هذا الموسم .

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قناة 218 الليبية

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