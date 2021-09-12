كليمنتي: سنكون مستعدين لمباراتنا ضد مصر بشكل كامل

طرابلس 12 سبتمبر 2021 (وال)- أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الإسباني خافيير كليمنتي الأحد، استعداد المنتخب بشكل كامل؛ لمباراته القادمة مع نظيره المصري في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 .

وقال ” كليمنتي ” – في تصريح صحفي – إنه في حال عدم حصول أي إصابات للاعبين خلال مباريات الدوري، سنكون مستعدين لهذه المباراة بشكل كامل .

وأضاف كليمنتي: “خطة المنتخب المصري هي الفوز على أرضه والتعادل في بنغازي، وبالتالي ضمن التأهل بنسبة كبيرة، ونحن لن نلعب عشوائيًا في هذه المواجهة، بل درسنا كل نقاط القوة والضعف في المنتخب المصري، وما سيحدث خلال التسعين دقيقة؛ سيكون مُغاير تمامًا لمباراتنا مع الغابون وأنغولا” .

يُشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم؛ يتصدر المجموعة السادسة في التصفيات برصيد ( 6 ) نقاط أمام المنتخب المصري برصيد ( 4 ) نقاط، والمنتخبين الغابوني والأنجولي برصيد نقطة لكل منهما . (وال)

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