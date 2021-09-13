صلاح.. خامس أسرع لاعب يصل مئوية الأهداف في البريميرليغ

هنّأ الاتحاد المصري لكرة القدم نجم منتخب الفراعنة و ليفربول الإنجليزي، بمناسبة وصوله إلى مائة هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب تسجيله هدف الافتتاح للريدز في شباك “ليدز يونايتد” ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة “البريميرليغ”.

واحتل محمد صلاح الترتيب الخامس في قائمة أسرع لاعب يصل إلى مائة هدف في البريميرليغ، حيث أحرز النجم المصرى أهدافه المائة في 162 مباراة.

ورفع “صلاح” رفع رصيده إلى مائة هدف في الدوري الإنجليزي حيث سجّل 98 هدفًا بقميص ليفربول في البريميرليغ، بالإضافة إلى هدفيْن مع فريقه السابق تشيلسي في موسم 2013-2014.

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