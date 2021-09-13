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الميرينغي يقسو على سيلتا فيجو بخماسية ويتصدر الدوري

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكّن فريق ريال مدريد من تحقيق فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه فريق سيلتا فيجو، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفيْن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وافتتح سانتي مينا أهداف المباراة لصالح فريق سيلتا فيجو في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ثم عدّل كريم بنزيما النتيجة في الدقيقة 25، بعدها تقدم فرانكو لصالح سيلتا في الدقيقة 31.

ودخل الميرينغي الشوط الثاني بقوة وحزم، حيث سجّل كريم بنزيما هدفيْن بالإضافة إلى الأول ونجح فينيسيوس جونيور وكامافينجا من تسجيل هدفيْن.

بهذه النتيجة؛ احتلّ الريال صدارة الدوري الإسباني برصيد عشر نقاط، وظلّ سلتا فيجو في المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

 

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قناة 218 الليبية

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