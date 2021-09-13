لأول مرة في مسيرته.. ميدفيديف يتوّج ببطولة أمريكا المفتوحة

تُوّج الروسي دانييل ميديفيديف ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، رابع البطولات الكبرى؛ ليحصد أول ألقابه في سلسلة “الغراند سلام”، بفوزه على المصنف الأول الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بثلاث مجموعات دون ردٍّ.

وتمكن ميدفيديف من كسب المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة، ليعود في المجموعة الثانية ويواصل سيطرته على أجواء المباراة ويفوز بها بستة لأربعة.

وفي المجموعة الثالثة؛ استغل ميدفيديف ارتباك دجوكوفيتش والأخطاء المباشرة، ليكسر إرسال مرتيْن، وينهي المجموعة بستة أشواط مقابل أربعة؛ ليحصد أول لقب له في السلسلة الاحترافية الكبرى من بطولات التنس.

وأخفق دجوكوفيتش في التتويج باللقب “21” في “الغراند سلام”، وفض الشراكة مع كلٍّ من رافائيل نادال وروجر فيدرر، إضافةً إلى حصد اللقب الرابع هذا الموسم في البطولات الكبرى.

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